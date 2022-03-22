سيارة «هانتر» الجديدة تلفت الأنظار في شوارع البحرين خلال تزامنها مع سباق الفورمولا 1 

محمد بن مسعود - الدمام - لفتت النسخة الجديدة الفريدة من سيارة هانتر الأنظار خلال حركة المرور اليومية في مملكة البحرين خلال الأيام القليلة الماضية لأسباب عديدة وجيهة للغاية.

وكانت هذه السيارة المصممة في غاية الأناقة محط الأنظار أينما سارت سواء في الشوارع الحضرية أو الطرق السريعة، كما اكتشف عدد من المشترين المحتملين.

ويعود ذلك إلى هيكلها الخارجي الرائع الذي يجمع القوة والعزم للانطلاق بشكل أسرع وأكثر أماناً عبر أكثر التضاريس الطبيعية الصحراوية وعورة من أي سيارة أخرى تم تصنيعها على الإطلاق.

وتعتبر هانتر أول سيارة خارقة مناسبة لجميع التضاريس، وهي مركبة مغامرات ذات دفع رباعي بقوة 600 حصان، وتم طرحها وسيرها في البحرين في بداية جولتها في الشرق الأوسط.

وجرى ابتكار وتطوير السيارة الخارقة من قبل شركة برودرايف ومقرها في المملكة المتحدة. واستخدمها فريق البحرين ريد إكستريم في رالي داكار في المملكه العربيه السعودية، وتمت دعوة عملاء مختارين للجلوس خلف عجلة القيادة في أول سيارة مطورة.

وفي هذا السياق، قال ديفيد ريتشاردز، رئيس مجلس إدارة شركة برودرايف «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم السيارة للعملاء في أي مكان في العالم، وكانت الاستجابة الأولية للعملاء إيجابية للغاية».

ويمكن للمشترين المحتملين تحديد مواصفاتهم على أن يتم تسليم سيارات الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام.

وسيكون لكل مشترٍ قوة أكبر بكثير تحت تصرفه من الرجل الذي يعرف السيارة أفضل من أي شخص آخر وهو سائق الراليات الأسطوري وبطل العالم تسع مرات سيباستيان لوب.

وتعد سيارة هانتر نتاج أكثر من 40 عاماً من خبرة شركة برودرايف الناجحة في مجال الراليات على الطرق الوعرة لجعل السيارة أكثر قوة وأداء. ومقارنةً بنسخة سيارة الرالي التي يقودها سيباستيان لوب، تتمتع سيارة هانتر من الانتاج التجاري بقوة أكبر بنسبة 50٪ يولدها محركها التوربيني المزدوج V6 سعة 3.5 لترات، فضلاً عن نظام تعليق أفضل يسمح لها بالمرونة بين الكثبان الصحراوية وعلى الطرق الجبلية الوعرة.

وأضاف ديفيد ريتشاردز « في الوقت نفسه، فإن التصميم الداخلي المعاد تصميمه بالكامل يعني أن سيارة هانتر مناسبة بشكل مثالي للاستخدام اليومي، مما يمنح المالكين أفضل ما في العالمين سواء الطرق المعبدة أو الوعرة، وقد كانت تلفت الأنظار أينما شوهدت في شوارع وطرق البحرين».

وتتميز هانتر بقوة تسارع تستطيع خلالها الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة من نقطة الثبات التام (صفر) في أقل من 4 ثوان، وسرعة قصوى تصل إلى 300 كم في الساعة تقريباً.

ويعتبر فريق البحرين ريد إكستريم شراكة بين شركة ممتلكات البحرين القابضة، هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وشركة برودرايف الشركة الرائدة في قطاع رياضة السيارات.