ما هو القادم لأسعار النفط والغاز ما بين عقوبات مشددة على روسيا وتقارب إيراني على الأبواب؟

محمد بن مسعود - الدمام - لقد أدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حدوث ارتفاع كبير لأسعار الطاقة، وصلت لمستويات تاريخية قياسية لم تصل إليها منذ عام 2008 متجاوزا حاجز الـ 130 دولارًا للبرميل. حيث أدى الصراع إلى تقلبات عالية في السوق وجولة منسقة من العقوبات تستهدف الاقتصاد الروسي.

إن تأثير روسيا على ميزان الطاقة العالمي له مغزى ، حتى مع قيام الولايات المتحدة ، وهي منتج رئيسي للغاز والنفط ، باستيراد شحنات روسية من الخام والغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية. لذا ما هو المتوقع لأسعار تداول النفط من خلال العقود مقابل الفروقات عبر منصات التداول العالمية ومن بينها منصة INFINOX، خاصة مع صدور قرار حظر النفط الروسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟

أسعار الطاقة في أوروبا تحت الضغط

تعد روسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي على مستوى العالم ، حيث استحوذت على 16.6٪ من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي العالمي في عام 2020. وفي نفس العام ، صدرت روسيا 37٪ من إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي ، وذهب أغلب هذا إلى أوروبا ، تلبية حوالي 45٪ من الطلب على الواردات في المنطقة. يتم إرسال حوالي 70٪ من الصادرات الروسية إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب وتعتمد المنطقة بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا.

مع حصة سوقية تبلغ 12٪ ، تعد روسيا أيضًا واحدة من أكبر منتجي النفط العالميين. يتم توجيه ما يقرب من نصف صادرات النفط الخام ومشتقاته الروسية إلى أوروبا. تعد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط الخام الروسي ، حيث تمثل ما يقرب من ثلث صادرات النفط في البلاد. يتم نقل صادرات النفط الروسية عبر نظام خطوط الأنابيب التابع لشركة Transneft الذي يربط حقول النفط الروسية بأوروبا وآسيا.

تستورد الولايات المتحدة حوالي (ألف برميل يوميًا) من النفط الروسي ، والتي تتكون أساسًا من مواد أولية لزيت الوقود وبعض النفط الخام. سجلت واردات النفط الروسية ، كنسبة من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط ، رقماً قياسياً بلغ 10٪ في مايو 2021 ، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

الصفقة الايرانية قادرة على حل الأزمة العالمية

يمكن للصفقة الإيرانية أن تزيد العرض على الفور بمقدار 1 مليون برميل على مدار الشهرين المقبلين من خلال الإفراج عن المخزون العائم. مع زيادة إنتاج إيران من 2.5 مليون برميل في اليوم الحالي ، يمكن إضافة 0.8 مليون برميل أخرى خلال النصف الثاني من العام.

يمكن أن تأتي استجابة العرض المحتملة الأخرى من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +). يتمتع التحالف بالقدرة على الإفراج بسرعة عن 1.5 مليون برميل في اليوم من الإمدادات ولكن حتى الآن ، لا يوجد ما يشير إلى أن المجموعة ستغير خطتها الحالية لزيادة الإنتاج بزيادات قدرها 400 كيلو بايت في اليوم.

أخيرًا ، الخيار الثالث هو إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي (SPR). وافقت وكالة الطاقة الدولية (IEA) على تحرير 60 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لأعضائها ، وهو ما يساوي بالكاد أسبوعين من الإمدادات الروسية المفقودة.

توقعات جي بي مورغان لأسعار الطاقة هذا العام 2022

توقعت مؤسسة جي بي مورغان العالمية إلى أن يبلغ متوسط تداول نفط برنت 110 دولارات للبرميل في الربع الثاني من عام 2022 ، و 100 دولار للبرميل في الربع الثالث من نفس العام و 90 دولارًا للبرميل في الربع الرابع، مع احتمال ارتفاع أسعار تداول النفط إلى 120 دولارًا للبرميل في غضون ذلك ، اعتمادًا على الحالة الجيوسياسية. وعبر منصة INFINOX بإمكانك التداول عن طريق العقود مقابل الفروقات على خام برنت وأيضا خام غرب تكساس الوسيط والاستفادة من تقلبات الأسعار الحالية نتيجة الأحداث الجيوسياسية الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا،

إذا بدأ السوق في تسعير احتمالية أن تتخذ روسيا تدابير انتقامية من خلال خفض صادراتها من الطاقة ، فإن انقطاعًا لمدة أربعة أشهر قدره 2.9 مليون برميل يوميًا من حجم الصادرات الروسية إلى أوروبا والولايات المتحدة ، من المرجح أن يشهد نفط برنت متوسط ​​السعر 115 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام ، و 105 دولارات للبرميل في الربع الثالث و 95 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من عام 2022.

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