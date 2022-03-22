المودة تطلق حملة لدعم 7 آلاف أسرة خلال شهر رمضان

أطلقت جمعية المودة الحملة الرمضانية لعام 1443هـ بعنوان "دعمكم اكتفاء" والتي تستهدف دعم 1000 أرملة ومطلقة من خلال التمكين الحرفي والمهني. كما تهدف الحملة إلى توزيع 5000 سلة رمضانية عبر البطاقة الرقمية، وتقديم الجلسات الاستشارية والعلاجية للأطفال المصابين بالاضطرابات النمائية لنحو 1000 طفل خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي إن الجمعية تولي الجانب الإغاثي اهتماما كبيرا لتلبية احتياجات الأسر الأشد حاجة من خلال ثلاثة مسارات رئيسية لهذا العام لتوفير الغذاء والسلال الرمضانية، وتمكين الأرامل والمطلقات حرفيا ومهنيا عبر برامج منتهية بالتوظيف أو مشاريع متناهية الصغر تحقق لهم الاكتفاء، بالإضافة إلى تقديم جلسات إرشادية وعلاجية للأطفال الذين يعانون من الاضطرابات النمائية.

وأضاف آل رضي أن الجمعية اتخذت خطوة مبتكرة من خلال توزيع الاغاثات العينية عبر البطائق الرقمية لتسهيل تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر ولتمكن كل أسرة من شراء المنتجات المناسبة لها.

وأكد أن الجمعية قامت بتمكين 15464 ألف سيدة من خلال أكاديمية حياة لتمكين المرأة منذ تأسيها. وتُعني الأكاديمية بتدريب وتمكين الأرامل والمطلقات واليتيمات والمستفيدات من الضمان الاجتماعي والأسر المتعففة بمنطقة مكة المكرمة.

وأشار آل رضي إلى أن قيمة السهم للتمكين الحرفي للأرامل والمطلقات يبلغ 750 ريالا، وقيمة سهم السلة الرمضانية 250 ريالا ويبلغ قيمة السهم لعلاج الأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمائية 2200 ريال. كما أوضح آل رضي بأن المساهمة بالحملة متاحة عبر متجر بيت الأسرة الإلكتروني وقد أتاحت الجمعية كافة قنوات الدفع لتسهيل العملية على المتبرعين.