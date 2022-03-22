عودة الاعتكاف في الحرمين خلال العشر الأواخر من رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين عبدالرحمن السديس عن عودة الاعتكاف في الحرمين الشريفين بالعشر الأواخر من شهر رمضان. وقال السديس إنه سيتم تنظيم عملية الاعتكاف في الحرمين تحت المجلس التنسيقي والفريق الميداني. وأضاف أنه سيتم أيضا إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريبا.



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