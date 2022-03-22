شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدعم استضافة المملكة لمعرض «إكسبو» 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، بوزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وفي بداية اللقاء هنأ سمو وزير الخارجية وزير خارجية باكستان بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال جمهورية باكستان الإسلامية.

ونوه سموه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا للجمهورية الباكستانية المزيد من التقدم والازدهار، كما شكر سموه، معاليه على دعم باكستان لطلب استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.