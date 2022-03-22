اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى اليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الاسلامية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.