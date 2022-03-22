اخبار الخليج – نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل مستشار جلالة الملك المفدى

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بمكتبه اليوم الثلاثاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة مستشار جلالة الملك المفدى، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد سموهما بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور وتميز في مختلف المجالات في ظل المسيرة التنموية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
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