اخبار الخليج – النواب يوافق على «تشديد الرقابة على اسعار السلع الغذائية»

محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على اقتراح برلماني مستعجل يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على اسعار السلع الغذائية والخدمات لضمان عدم ارتفاعها في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.

وأكد النائب ابراهيم النفيعي في مداخلة له على ضرورة تشديد الرقابة على الاسعار خاصة مع الارتفاع الملحوظ وذلك حماية للمواطنين ، متوقعا زيادتها بشكل أكبر مع اقتراب شهر رمضان.

ووافقته الرأي النائب زينب عبدالأمير والتي طالبت وزارة التجارة بإحكام الرقابة على كل تاجر يستغل المواطن البحريني عبر رفع الاسعار، منوهة الى ان المواطن هو الحلقة الاضعف والمتضرر الاول من زيادة الاسعار . المصدر: فاطمة سلمان

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