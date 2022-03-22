محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، مساء أمس، معالي رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع كلا البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقد أقام معاليه، مأدبة عشاء على شرف سمو وزير الخارجية، والوفد المرافق له.
أخبار قد تهمك
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.