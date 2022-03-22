وزير الخارجية يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، مساء أمس، معالي رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع كلا البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقد أقام معاليه، مأدبة عشاء على شرف سمو وزير الخارجية، والوفد المرافق له.

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حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.