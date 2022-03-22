وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة بجمهورية مالي يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وقع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم ، مع نظيره وزير الشؤون الدينية والعبادة بجمهورية مالي الدكتور محمدو كوني، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الدينية والعبادة ، وذلك بمكتبه في جدة ، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، ووسائل الإعلام المختلفة.

واتفق الجانبان على تفعيل بنود المذكرة بإقامة الدورات العلمية في تأهيل الدعاة والأئمة والخطباء التابعيين لجمهورية مالي، وتزويد جمهورية مالي بنسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه وإصدارات الوزارة من المطبوعات والكتب العلمية، وتنظيم ندوات حول مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ، وتبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية ومسابقات حفظ القرآن الكريم التي تعقد في البلدين، والتعاون في المجال الإلكتروني لتوضيح مفاهيم الإسلام الصحيح .

وتضمن البرنامج عقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، للاستفادة من تجربة المملكة في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين لزيارة جمهورية مالي.

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يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي اتساقاً مع العلاقات السعودية المالية المتينة والمتميزة، وحرص المملكة وقيادتها الرشيدة على كل ما فيه خير ومصلحة لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والتصدي للجماعات المتطرفة.