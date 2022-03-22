اخبار الخليج – جلالة الملك يوجه لصرف المكرمة الرمضانية السنوية لأسر المؤسسة الملكية  

ووجه جلالته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب بأن تتولى مهمة الإشراف ومتابعة صرف هذه المكرمة على الأيتام والأرامل المنتسبين إلى المؤسسة، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، لتتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها ومستلزماتها استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، وللتخفيف من الأعباء المادية التي يواجهونها.
وبهذه المناسبة توجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بخالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه على الرعاية الأبوية الكبيرة التي يوليها جلالته لأسر المؤسسة، واهتمامه الدائم بمشاركتهم شهر رمضان الكريم، مشيراً سموه إلى أن هذه المكرمة الملكية هي عادة سنوية يحرص عليها جلالته حفظه الله لدعم الأسر وتوفير الحياة الكريمة لهم، ليكون جلالته السند والداعم الأول لأسر المؤسسة، لمواصلة حياتهم وتربية الأبناء التربية الصالحة.
ومن جانبه قال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سعادة الدكتور مصطفى السيد بأن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يحرص أن يكون سباقاً في مشاركة أسر المؤسسة جميع المناسبات ومنها شهر مضان الكريم، مؤكداً أن هذه المكرمة السنوية تأتي انطلاقاً من عطاء جلالته وحرصه بأن تستقبل الأسر هذا الشهر الفضيل بكل خير وصحة وأن يلبوا جميع احتياجاتهم ومستلزماتهم ليحظوا بحياة كريمة، حيث يستفيد من هذه المكرمة جميع الأيتام والأرامل المسجلين لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والذين يبلغ عددهم أكثر من 11 آلاف يتيم وأرملة.
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