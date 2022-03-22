شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يعلن عودة الاعتكاف بالحرمين وإصدار التصاريح قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة.

وأوضح أنه سيتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً.

وأكد الرئيس العام، أن إتاحة الاعتكاف بالحرمين الشريفين سيكون بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اقتداء بسنة النبي ﷺ.

وأشار إلى أنه سيشرف على الاعتكاف، وسيكون تحت إشراف المجلس التنسيقي والفريق الميداني.