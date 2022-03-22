شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستئناف الجزائية" تحدد موعداً للنظر في الدعوى ضد عاصم المشعلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، بأنه نظراً لتغيب المتهم عاصم بن أحمد سليمان المشعلي, سعودي الجنسية، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الأربعاء الموافق 24 / 10 / 1443ه.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية , و المادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.