اتفاقية تعاون لتطوير برامج التدريب في التثقيف والشمول المالي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ (UBT Executive Education) أمس (الاثنين 21 مارس 2022) عن اتفاقية تعاون فيما بينهما لتطوير برامج تعليمية وتدريبية في مجال التثقيف المالي والشمول المالي والذي يستهدف الأفراد والمنشآت الريادية والمؤسسات الصغيرة في 55 دولة عضو للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

اتفق الطرفان على أهمية التثقيف المالي في تنمية الفرد والمجتمعات وفي تحقيق مستهدفات البرامج المختلفة للشمول المالي. وسيتم تقديم برامج ودورات التدريب عبر عدة آليات تعليم ومنصات تواصل متنوعة تشمل ورش العمل التدريبية، والندوات عبر الإنترنت، والمواد التوضيحية، ومخيمات التدريب، والمسابقات التعليمية والابتكارية، والتعليم عبر الألعاب، والدورات التعليمية المعتمدة داخل الفصل وعبر الإنترنت، بالإضافة إلى العديد من الوسائل التعليمية الحديثة الأخرى.

وبهذه المناسبة، صرح أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قائلا: «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف مهمتها دعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء وذلك عبر العديد من البرامج والخدمات المالية ومنتجات التمويل والاستثمار. ونثمن هذه الشراكة القوية مع ﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ومركز التعليم التنفيذي التابع لها من أجل تحقيق أحد أهم مستهدفات برنامج الشمول المالي وهو أحد برامج المؤسسة والذي من خلاله تطمح المؤسسة إلى تمكين الأفراد والمنشآت الريادية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية في المجال المالي بالإضافة إلى حزمة متنوعة من الخدمات المالية الحديثة والمتطورة».

وأضاف: «إنه تحقيقاً لأهدافها التنموية، تحرص المؤسسة على دعم كافة البرامج التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وأهداف مجموعة العشرين (G20) المتعلقة بالشمول المالي، وخاصة الأهداف التي تعالج عدم المساواة بين الأفراد وتلك التي تمنح تكافؤ الفرص وأيضاً تسهيل الوصول إلى التمويل وأخيراً تلك التي تساعد على التحول الرقمي للمؤسسات المالية والتقنية المالية».

من جانبه، قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة الجنادي: «إن جامعة الأعمال والتكنولوجيا ومركز التعليم التنفيذي التابع لها سعداء بالشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للمشاركة في تصميم وتقديم سلسلة من البرامج التدريبية والمعسكرات في مجالي التثقيف المالي والشمول المالي والتي تستهدف المشاركين من 55 دولة عضو للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. هذه الشراكة تعكس الالتزام الكبير لجامعة الأعمال والتكنولوجيا نحو الخدمة المجتمعية على نطاق عالمي وواسع. كما أنها تسلط الضوء على الاعتراف العالمي الذي نالته جامعة الأعمال والتكنولوجيا ومركز التعليم التنفيذي وعلى دور كل منهما في تطوير برامج تعليمية وتدريبية بشكل احترافي وعالي المستوى».

وتجدر الإشارة الى أن منصة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للتثقيف المالي هي المنصة الرئيسية التي ستستخدم لتقديم الدورات التعليمية والتدريبية لملايين المستفيدين في جميع أنحاء العالم ولكن في الأساس تستهدف الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وتهدف المنصة إلى تسهيل الوصول للمنتجات والخدمات المالية الرقمية ذات الأسعار المعقولة للفئات المستهدفة وهي فئة الأفرد غير المشمولين في النظام المالي أو المتعاملين مع المؤسسات المالية بكافة أنواعها وأيضاً روًاد الأعمال والمنشآت الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما ستوفر المنصة إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية وأهمها خدمات الادخار والتخطيط المالي وصندوق الطوارئ والتمويل الجماعي والتمويل والاستثمارات وتنمية الثروات.