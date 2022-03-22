اخبار الخليج – نادي البحرين للحدائق يكرم الفائزين في حفله السنوي الـ56

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي البحرين للحدائق عن الفائزين في النسخة الـ56 للمسابقة السنوية للزهور والخضروات في حفل أقيم صباح اليوم الثلاثاء بفندق الخليج بحضور سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وسعادة السفير الياباني وأعضاء مجلس إدارة النادي وكافة الفائزين بالمسابقة.

ومن جانبها أكدت رئيسة النادي المهندسة زهرة عبدالملك خلال كلمتها الترحيبية على أهمية ما تحقق من انجازات بيئية مهمة طوال العام نتيجة للدعم المتواصل من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وما توليه من اهتمام خاص بتطوير الزراعة في مملكة البحرين، وهو ما تبلور اليوم بوجود أكثر من 45 فائز في النسخة الـ56 للمسابقة السنوية للزهور والخضروات».

واشارت رئيسة النادي خلال كلمتها إلى « الحملة الوطنية للتشجير « دُمتِ خضراء» والتي تعتبر المشروع البيئي الأهم الذي أطلقته المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، لتستعرض الانشطة والمسابقات التي بادر بها النادي لدعم هذه الحملة البيئية الطموحة وذلك من خلال اختيار شعار مسابقة التصوير الفوتوغرافي لكأس صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة في نسخته االثانية والعشرين، واستحداث مسابقة جديدة للحدائق المنزلية تحت اسم «الحديقة المستدامة « الى جانب عدد من الانشطة الأخرى» .

وقد تم تتويج عدد من الشخصيات التي كان لها دور كبير في مسيرة وانشطة النادي ومن ثم توزيع الكؤوس والجوائز على أكثر من 45 فائز، فقد توجت السيدة كوثر العراديبكأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لفئة الحدائق، والسيدة دلال سامي بكأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عن فئة الزهور، والسيدة طاهرة جابري بنفس الكأس عن فئة الخضروات و السيدة دانة الشهابي بكأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لأعضاء نادي الحدائق عن فئة التجارب الزراعية، كما فازت السيدة دانة الشهابي بكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن فئة التصوير الفوتوغرافي للمحترفين، والسيدة سارة مدن عن فئة الهواة، والطالبة نيلة يعقوب عن فئة الطلبة والطالبات الخاصة بذات الكأس، فيما تم اختيار ممشى البديع بالمحافظة الشمالية وممشى سترة بمحافظة العاصمة بجائزة أفضل ممشى رياضي عام ليفوز الممشيينبالتساوي بكأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة للبيئة والذي تم تخصيصه لأفضل ممشى بيئي في المحافظات الأربع، وفازت السيدة جليلة مهدي بكأس سمو الشيخة هيا بنت محمد آل خليفة لأفضل عرض للنباتات النادرة والسيدة سارة نور بكأس الشيخة فاطمة بنت أحمد آل خليفة لأفضل عرض للحرف اليدوية، والسيدة آيريناأفيرينوس بكأس الشيخة منيرة بنت أحمد آل خليفة لأفضل عرض للصناعات اليدوية.

كما تم تتويج السيدة جليلة مهدي بجائزتين إضافيتين وهما كأس نادي البحرين للحدائق لوعاء الزهور عن الفئة المتوسطة، وكأس نادي البحرين للحدائق، كما فازت المدرسة الهندية بكأس الرفاع فيوز بفئة أفضل عرض فني في حديقة مدرسة، فيما فازت السيدة سارة نور بجائزة يتيم بفئة افضل عرض للزهور، كما فازت السيدة NishrinKothambawala بكل من كأس كين، ووعاء Cooper Ikebana، في حين فازت السيدة دانة عبدالله الشهابي بكأس كانو في فئة الحدائق الصغيرة، وكأس Lady Luce.

فيما استكمل التتويج بتكريم الدكتور احمد عبدالله بطبق نادي البحرين للحدائق بفئة أكبر حديقة، والسيدة كوثر العرادي عن جائزة بيكيت، والسيد دلال سامي بكأس نادي البحرين للحدائق كأفضل معرض في pot-et-fleur، والسيدة سارة نور بذات الكأس عن فئة أفضل معرض في terrarium، كما فازت كل من السيدة طيبة الجابري ومدرسة الابداع بجائزة نادي البحرين للحدائق.

فيما نالت السيدة طاهرة الجابري ٣ جوائز مختلفة حيث توجت بجائزة Strickland Rose، عن فئة افضل عرض لزهور الشاي الهجينة، وكأس نادي البحرين للحدائق عن فئة الخضروات، وكأس طيران الخليج، في حين فازت السيدة فائقة العوضي بطبق إليزابيث شاهين، والسيدة كوثر العرادي بكأس المهندسة زهرة عبدالملك، كما فازت السيدة زهرة عبدالملك بكأس نادي البحرين للحدائق عن فئة تنسيق الزهور، وكأس إليزابيث وود عن فئة افضل مجموعة أعشاب، وكأس نادي البحرين للحدائق

كما تم تتويج الدكتور أحمد عبدالله بكأس Hallifax Bougainvillea عن أفضل معرض في Bougainvillea، وكأس نادي البحرين للحدائق عن فئة افضل حديقة صخرية، كما فاز السيد يوسف بديع الجابري بكأس نادي الحدائق عن ذات الفئة كأفضل حديقة صخرية، فيما فازت السيدة كوثر العرادي بكأس نادي البحرين للحدائق عن أفضل حديقة مائية، في حين حازت السيدة فهيمة المهزع على كأس الولايات المتحدة الأمريكية، في حين فازت السيدة دانة الشهابي بجائزة ريتشي تاكر، بجائزة أفضل معرض في حاوية، والسيد بيتان روبنسون، بنفس الكأس عن فئة افضل حديقة مستدامة.

وفي فئة عروض الطلبة فازت الطالبة هبة عبدالحسين بكأس الزعبي، في حين فازت الطالبة زينب عيسى بكأس إليزابيث شاهين، وفازت الطالبة شيخة عيسى بكأس نادي البحرين للحدائق و الطالب إيثان ماريانو بكأس بوند عن ذات الفئة الطلابية.