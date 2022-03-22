اخبار الخليج – وزارة الصحة تُشارك في الاجتماع الخامس للمجلس الإشرافي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها

شاركت سعادة الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري، الوكيل المساعد للصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، عضو المجلس الإشرافي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في الاجتماع الخامس للمجلس الإشرافي، والذي عُقد بمقر مجلس الصحة في الرياض.

وقد ترأست المملكة العربية السعودية الاجتماع، حيث رحّب رئيس الدورة بالحضور، وقدم جزيل الشكر والتقدير لجميع أعضاء المجلس الإشرافي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها على دورهم وجهودهم التي بذلت خلال العام 2021، وأعرب عن تمنياته بأن يشهد الاجتماع تقديم مقترحات وأفكار تُسهم في الخروج بتوصيات فعّالة، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاجتماع. بعدها تم استعراض التوصيات السابقة من قِبل المدير العام لمجلس الصحة الخليجي الأستاذ سليمان الدخيل ، واستعرض المهام الرئيسية التي تم تفعيلها في المرحلة الأولى، كما تم استعراض خطة الرئيس التنفيذي، وعقد حلقة نقاش حول التطلعات المستقبلية للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، شاملةً الأهداف والتطلعات التي يصبو إليها وآليات العمل التي سيتم اتباعها لتحقيق أهدافه المرجوة.

هذا وقد خرج الاجتماع بالعديد من التوصيات، أهمها الموافقة على خطة الرئيس التنفيذي لعمل المركز الخليجي والبدء بتنفيذها ، والموافقة على نقل اللجان الفنية للصحة العامة بمجلس الصحة إلى المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وفي نهاية الاجتماع، تقدّم الأعضاء بالشكر والثناء إلى رئيس الدورة، لترأسه هذا الاجتماع، وإلى المدير العام لمجلس الصحة الخليجي الأستاذ سليمان الدخيل، كما تقدم سعادته بالشكر إلى أعضاء المجلس الإشرافي للمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع، وإلى المدير العام والمعنيين بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون على حسن التنظيم لهذا الاجتماع.

الجدير بالذكر بأن إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها جاء بمباركة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الأعلى (قمة العلا) المنعقد في يناير 2021م، حيث وافق القادة على تأسيس «المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها»، وتفعيله بشكل سريع لتنسيق العمل الخليجي المشترك، لمواجهة جائحة «كورونا» وغيرها من الأوبئة. كما أن المركز سيكون تحت مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.