السديس يزف البشرى: عودة الاعتكاف في الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - 08-19-1443 02:36

صدى تبوك – متابعة

زف الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس البشرى بعودة الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال السديس: نزف البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة وسيتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً.

وكان الرئيس العام دشن أمس، أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك بعد رفع الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة لطبيعتها.

وقال الرئيس العام إن خطة هذا العام تتضمن 12 ألف عامل لخدمة المعتمرين والقاصدين في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على استعداد الكوادر النسائية لخدمة القاصدات، وتسخير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي في موسم شهر رمضان المبارك.