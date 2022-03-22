سمو أمير الرياض يستقبل مدير التعليم بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومساعديه. وتسلم سموه تقريراً عن انطلاق العودة الحضورية الكاملة للفصل الدراسي الثالث 1443 متضمناً إحصائيات ومزايا الفصول الثلاثة وتأثيرها الإيجابي على جودة التعليم. وأعرب سموه عن تمنياته لمنسوبي الإدارة التوفيق والنجاح في أعمالهم. أخبار قد تهمك

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