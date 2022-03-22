مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بالنفقات السنوية للطلاب الأيتام في مدرستين تابعتين للمشيخة الإسلامية الألبانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق -متابعات

تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدفع النفقات السنوية للطلاب الأيتام والمحتاجين الذين يواجهون صعوبة في تأمين الرسوم والمستلزمات التعليمية في مدارس المشيخة الإسلامية الألبانية.

جرى ذلك خلال تدشين مشروع دعم الأطفال الأيتام والمحتاجين في ألبانيا أمس الأول، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية فيصل بن غازي حفظي، والمفتي العام ورئيس المشيخة الإسلامية الألبانية الشيخ بويار سباهيو، وفريق المركز.

ويستهدف المشروع تأمين الرسوم الدراسية والمستلزمات التعليمية لـ 154 طفلًا في مدرستي تيرانا والباسان التابعة للمشيخة الإسلامية الألبانية، ضمن منح دراسية تغطي النفقات السنوية للطلاب.

كما قام فريق المركز بزيارة المدرستين وتعرف خلالها على مرافقهما واطلع على سير العملية التعليمية فيهما.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدعم العملية التعليمية للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في مختلف دول العالم، إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم في النهوض بالأمم والمجتمعات.