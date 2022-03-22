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إدارة الدفاع المدني بالوجه تنفذ فرضية حريق بمكتب الضمان الاجتماعي

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إدارة الدفاع المدني بالوجه تنفذ فرضية حريق بمكتب الضمان الاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - 08-19-1443 02:25

صدى تبوك – مازن الفوال

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الوجه فرضية حريق بمكتب الضمان الاجتماعي التابع لـ ( وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) يوم الثلاثاء الموافق ١٩/ ٨ / ١٤٤٣ هـ عند الساعة العاشرة صباحاً وشاركت بـ فرقة إطفاء وإنقاذ كذلك بوجود الجهات ذات العلاقة من الهلال الأحمر وشركة الكهرباء .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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