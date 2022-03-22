محمد بن مسعود - الدمام - 08-19-1443 02:25 صدى تبوك – مازن الفوال نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الوجه فرضية حريق بمكتب الضمان الاجتماعي التابع لـ ( وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) يوم الثلاثاء الموافق ١٩/ ٨ / ١٤٤٣ هـ عند الساعة العاشرة صباحاً وشاركت بـ فرقة إطفاء وإنقاذ كذلك بوجود الجهات ذات العلاقة من الهلال الأحمر وشركة الكهرباء .

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الدفاع المدني بالوجه تنفذ فرضية حريق بمكتب الضمان الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.