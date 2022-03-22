أرامكو تحتفل بتخريج 78 متدربة بمجال السلامة والأمن الصناعي

احتفت شركة أرامكو السعودية اليوم بتخريج 78 متدربة للمرة الأولى في مجال السلامة والأمن الصناعي، بحضور رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، والسلامة والأمن الصناعي.

وأوضح المهندس الناصر، أن إكمال الخريجات البرنامج الريادي وحصولهن على التأهيل الأكاديمي سيُسهم في نموهن المهني في مجال مهم جدًا لصناعة الطاقة، والمشاركة الفعّالة في المحافظة على السجل المتميّز للشركة على طريق السلامة، وهي رحلة تمتد لأكثر من 80 عامًا، وقصة نجاح تسعى أرامكو السعودية ومقاولوها ومورّدوها للمحافظة عليها وتعزيزها، وأن تجعلها في جوهر وصميم أعمالها داخل المملكة وخارجها.

وبين أن تخريج 78 متدربة في السلامة والأمن الصناعي يعد جزءًا من برامج الشركة لتسريع تطوير الموظفات، والذي يعكس التزام الشركة بالتنوّع والشمولية، منوهاً بأهمية أن يكون مجال السلامة والأمن الصناعي من المجالات التي تُسهم فيها المرأة، خاصة وأن أعمال الشركة تتوسع، ويكتسب هذا المجال أهمية متزايدة، ويتسم بالتطور المستمر في الأساليب والتقنيات اللازمة لحماية مرافق الشركة والعاملين فيها، مؤكداً حرص أرامكو السعودية على اتباع وتعزيز قواعد السلامة وحماية موظفيها ومرافقها عبر برامج تدريبية تفاعلية متكاملة يتم تزويد المتدربين والمتدربات بها قبل التخرج ومباشرة الأعمال الميدانية.