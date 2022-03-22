وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن وكالة الخدمات الاجتماعية تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الزيارات الخارجية، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لأجلهم والقيم الاجتماعية.
ولفت الانتباه إلى أن إدارة خدمة الزائر الصغير تحرص على الاهتمام بخدمة الأطفال وتقديم جميع الخدمات لهم والاهتمام بهم وتوزيع أساور بمختلف مواقع المسجد الحرام لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لهم وتذليل كافة الصعوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع أساور على أطفال المعتمرين والزوار تجنبا لضياعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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