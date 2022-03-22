بدءا من الغد..استقبال طلبات القبول في 21 برنامجاً للماجستير بجامعة نجران

تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة الدراسات العليا غداً، استقبال طلبات القبول في 21 برنامجاً أكاديمياً ومهنياً للماجستير للعام الجامعي 1445/1444هـ، ويستمر حتى الـ 3 من شهر رمضان، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضحت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل الشهري أن التسجيل سيتاح في 7 برامج بكلية التربية تشمل ماجستير التربية الخاصة "صعوبات التعلم"، وماجستير المناهج وطرق التدريس، وكذلك القيادة التربوية، وتقنيات التعليم، والتربية الخاصة، حيث أتيح التسجيل في البرامج الثلاثة للطلاب و الطالبات، إضافةً إلى برنامجي الطفولة المبكرة، ورياض الأطفال للطالبات فقط، فيما أُتيح التقديم للطلاب والطالبات على 4 برامج بكلية الشريعة وهي

ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة، وماجستير الحديث و علومه، وكذلك ماجستير الفقه، وأصول الفقه، ويشمل التقديم 4 برامج بكلية العلوم الإدارية تمثلت في ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وماجستير إدارة الموارد البشرية التنفيذي، وماجستير الأنظمة، وبرنامج المحاسبة، إلى جانب ماجستير الدراسات الأدبية والنقدية بكلية العلوم والآداب للطلاب والطالبات، وتضمنت البرامج التي يسمح القبول فيها للطلاب والطالبات 4 برامج بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات تشمل ماجستير الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات المؤسسية، إضافةً إلى ماجستير علم البيانات، وماجستير الذكاء الاصطناعي، وكذلك برنامج الماجستير اللغوي بكلية اللغات والترجمة، وماجستير تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (TESOL).

وأكدت أن العمادة حددت الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها أثناء التسجيل الإلكتروني على موقع العمادة ، داعيةً الراغبين في التسجيل والالتحاق بهذه البرامج الدخول عبر الرابط