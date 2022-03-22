منشآت التدريب التقني بتبوك تشارك في "حملة التشجير" بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-19-1443 12:43 صدى تبوك – التحرير شاركت عدد من المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ، في “حملة التشجير” ، التي أطلقها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس ، في متنزه الحديقة المركزية ، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية التطوعية .

وأكدت ” الإدارة ” اعتزازها بهذه المشاركة التي تأتي ضمن الحملة الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء ، وزيادة الوعي البيئي في المجتمع بمشاركة الأفراد والمجتمعات المحلية والجمعيات والجهات الحكومي للمساهم في ازدياد رقعة الغطاء النباتي المفقود وتعويض الفاقد نتيجة الممارسات الفردية الخاطئة (الاحتطاب والرعي الجائر) والتي أدت الى انحسار مساحة الغطاء النباتي في المملكة، وإشراك المتدربين والمتدربات بزراعة عدد من الشتلات بهدف تحفيزهم ولفت انتباههم إلى الاهتمام بالغطاء النباتي في منطقة تبوك ، واستشعار الواجب الذي يحتم على أفراد المجتمع كافه زراعة الشجرة والحفاظ عليها .

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