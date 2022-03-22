سمو أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل الرحالة المفرج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – المدينة المنورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الرحالة حسن محمد المفرج، الذي يقوم برحلة على الدراجة الهوائية، انطلقت من منطقة الرياض مروراً بالقصيم والمدينة المنورة وجدة، على أن تكون نهاية الرحلة في مكة المكرمة، وذلك بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

وأكد سموه خلال الاستقبال الذي حضره مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة حاتم أبو سلامة، على أهمية المبادرات التي تحمل رسائل وطنية وتوعوية، لما لها من أثر إيجابي لدى أفراد المجتمع، متمنياً سموه للرحالة التوفيق والسلامة حتى وصوله لختام الرحلة بعون الله تعالى.

من جانبه، ثمّن الرحالة “المفرج” استقبال سمو أمير المنطقة له، والدعم والتشجيع الذي حظي به لمواصلة هذه الرحلة، سائلاً الله تعالى أن يُديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره، في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله.