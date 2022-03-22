هيئة المكتبات تلتقي رؤساء أقسام المكتبات بالجامعات السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس

تنظم هيئة المكتبات مساء غد، ملتقى مفتوحاً مع رؤساء أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات السعودية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد الرحمن العاصم، وذلك في فندق ماريوت المطار بمدينة الرياض.

وسيتناول اللقاء عرضاً شاملاً لإستراتيجية هيئة المكتبات، ومبادراتها لتنمية قدرات القطاع من خلال التخطيط الشامل ووضع ركائز الأنظمة والمعايير الخاصة بذلك، ومناقشة لأوجه التعاون والتطوير بين الهيئة ومجتمع قطاع المكتبات الأكاديمي، وسبل دعمهم وتمكينهم للمساهمة في نمو قطاع المكتبات.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة المكتبات بشكل دوري مع منسوبي القطاع؛ للارتقاء بالمكتبات وتطويرها وتحويلها من مجرد وعاء معلوماتي إلى منصات ثقافية شاملة وجاذبة لأفراد المجتمع بمختلف الفئات العمرية.