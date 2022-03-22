"الغذاء والدواء" توضح سبب عدم منع عرض منتجات في الأسواق قد تؤثر سلباً على الأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - 08-19-1443 12:28

صدى تبوك – متابعة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن اللائحة الفنية السعودية المحدثة “SFDA.FD 2500” لم تتضمن السماح باستخدام المواد الملونة “E110، E102، E122، E129” في فئة منتجات الحلويات.

وأوضحت الهيئة أنه يسمح باستخدام هذه المواد في فئات محددة على أن تميز بعلامة (*) وإرفاقها بعبارة “قد يكون له تأثير سلبي على النشاط والتركيز لدى الأطفال” وفقًا للتشريعات واللائحة الفنية.

وجاء تأكيد الهيئة ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول وجود تحذير على بطاقة منتج حلويات للأطفال، يفيد بأن اللونين المستخدمين قد يكون لهما تأثير سلبي على النشاط والتركيز لدى الأطفال.