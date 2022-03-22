"الصحة" تحذر من فرك الأسنان بالفحم بغرض تبييضها وتبين ضرر ذلك

محمد بن مسعود - الدمام - 08-19-1443 12:25
صدى تبوك – متابعة
حذرت وزارة الصحة من عادة فرك الأسنان بواسطة الفحم بغرض تبييض الأسنان، موضحة ضرر تلك العادة.
وقالت الوزارة إن فرك الأسنان بالفحم يؤدي لتآكل طبق الميناء عليها، ما قد يتسبب في إصابتها بالتسوس.
ونصحت بالحرص على العناية بالأسنان من خلال تفريشها مرتين يومياً، مع استخدام خيط الأسنان، والحرص على زيارة الطبيب لمعرفة الطريقة الآمنة والمناسبة لتبييض الأسنان.
يقولون: اللــي مـا يعــرف للصقر .. يشـويـه— عش بصحة (@LiveWellMOH) March 21, 2022
ونقول: اللي مايعرف للسن .. يفرّشه بفحم#صح_سنك pic.twitter.com/saDUpgJOgX
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