الارشيف / اخبار السعوديه

"الصحة" تحذر من فرك الأسنان بالفحم بغرض تبييضها وتبين ضرر ذلك

0 نشر
admin 0 تبليغ

محمد بن مسعود - الدمام - 08-19-1443 12:25

صدى تبوك – متابعة

حذرت وزارة الصحة من عادة فرك الأسنان بواسطة الفحم بغرض تبييض الأسنان، موضحة ضرر تلك العادة.

وقالت الوزارة إن فرك الأسنان بالفحم يؤدي لتآكل طبق الميناء عليها، ما قد يتسبب في إصابتها بالتسوس.

ونصحت بالحرص على العناية بالأسنان من خلال تفريشها مرتين يومياً، مع استخدام خيط الأسنان، والحرص على زيارة الطبيب لمعرفة الطريقة الآمنة والمناسبة لتبييض الأسنان.

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تحذر من فرك الأسنان بالفحم بغرض تبييضها وتبين ضرر ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا