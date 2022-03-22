اخبار الخليج – المستشفى العسكري.. اجراء قسطرة نوعية هي الأولى في البحرين لعلاج نزف الشريان بالقسطرة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف العقيد طبيب ظافر محمد سلمان كمال استشاري أول جراحة الأوعية الدموية و العلاج بالقسطرة عن اجراء قسطرة نوعية هي الأولى في المملكة لعلاج نزف الشريان بالقسطرة.

و كان المريض ل. ع. آسيوي في منتصف العمر، قد تعرض لاعتداء بآلة حادة مما تسبب له في ثقوب عميقة في الصدر و جرح الشريان «التحت ترقوي» الأيسر (Left Subclavian Artery) مع وجود نزيف في محيط الشريان و الوريد الملازم له، و وجود اتصال شرياني-وريدي بسبب الاصابة traumatic arteriovenous fistula و من المعروف ان علاج مثل هذا النوع من الاصابات يتطلب اجراء عملية جراحية تحت التخدير العام تستمر لساعات طويلة إلا أن فريق جراحة الاوعية الدموية بالمستشفى العسكري بما لديه من خبرة طويلة و امكانيات عالية تمكن من سد هذا النزف و انقاذ حياة المريض عن طريق إجراء قسطرة تحت التخدير الموضعي في أقل من ساعة من الزمن. هذا و قد تلاشت الاعراض في الحال و تحسنت الحالة الصحية للمريض و أخرج من المستشفى خلال يومين وهو في حالة ممتازة.

و قد أعرب ‏العقيد طبيب ظافر محمد كمال عن امتنانه وشكره لقائد الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على دعمه المستمر و وتوجيهه لقسم الأوعية الدموية حتى تمكن القسم للوصول إلى التميز في تشخيص وعلاج أمراض الأوعية الدموية.