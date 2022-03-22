اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تدعو لإقامة مؤتمر عالمي يبحث تواؤم التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب

محمد بن مسعود - الدمام - دعت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، إلى إقامة مؤتمر عالمي يبحث مدى مواءمة التشريعات الدولية والقوانين المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدة أن دول العالم تواجه العديد من التحديات بسبب تزايد الجرائم التي تزعزع الأمن والاستقرار للدول والمجتمعات.

جاء ذلك خلال حضور معالي رئيسة مجلس النواب، في اجتماع اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في الاتحاد البرلماني الدولي، حيث شاركت معاليها بوصفها عضوًا في اللجنة.

وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب أنَّ البرلمانات مطالبة بالنظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والعمل على تحديثها وتطويرها، خصوصًا مع تعدد الأساليب والطرق التي تهدد السلم والأمن الدولي، وتقوّض الجهود الدولية في نشر السلام وتعزيز استقرار المجتمعات.

وأشارت معاليها إلى أنّ ظواهر الإرهاب والعنف والتطرف تعد من الجرائم العابرة للحدود، الأمر الذي يدعو لمزيد من التعاون والتنسيق بين الدول وبرلماناتها، والعمل على وضع رؤى عالمية واستراتيجيات موحدة لمواجهة هذه الظواهر التي تشكل معوّقات للمساعي والجهود التي تقوم بها الحكومات والبرلمانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.