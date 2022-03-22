شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لجان قتل والدته حرقًا في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة تبوك ، وقالت في بيان لها : أقدم سلطان بن أحمد بن سبيتان عليان شامان - سعودي الجنسية - على قتـل والدته وذلك بسكب مـادة بترولية بغرفتهـا أثناء نومهـا وإشعال النـار بـهـا مما أدى إلى احتراقها ووفاتها، وبفضل مـن الله تمكنت سلطات الأمـن مـن القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكـم علـيـه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيـد مـن مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني سلطان بن أحمد بن سبيتان علـيـان شـامـان اليـوم بمنطقة تبوك.