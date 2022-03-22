شكرا لقرائتكم خبر عن تنزانيا تدعم طلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى المملكة علي مواديني دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض (إكسبو2030 ).

وأوضح السفير مواديني في مؤتمر صحفي عقده عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان بفخامة السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة اليوم، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة استضافة معرض (إكسبو 2030 ) في مدينة الرياض، مؤكداً قدرة المملكة على تقديم نموذج استثنائي لهذا الحدث.

من جهته عبر معالي المستشار قطان عن شكر حكومة المملكة لهذا الدعم ، مشيرا إلى أن المملكة ستقدم للعالم نسخة استثنائية.