شكرا لقرائتكم خبر عن "المدني" يستعرض معدات الإنقاذ بأسبوع البيئة السعودي بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العديد من معدات الإنقاذ للأرواح البشري والممتلكات، وذلك في فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2022م تحت عنوان "بيئتنا مسؤوليتنا" التي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وعرضت في جناحها المشارك جهاز القص والفصل وقناع واقي وجهاز FH40G المزود بمجسمات الكفاءة لقياس أشعة ألفا .بالإضافة إلى بدلة الغوص.

وتهدف الفعاليات التي تستمر لمدة أسبوع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية, إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع والقطاعات المختلفة وتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وتحفيز العادات والسلوكيات الحميدة التي تشجع على حماية البيئة ورعايتها على جميع الصعد والجهات والمهتمين في المجال البيئي الحضاري.