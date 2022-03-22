شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تجهيز 753 كم من الطرق بوسائل السلامة المرورية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة، خلال العام 2021م، تجهيز (753) كيلومترًا من الطرق بالمنطقة بوسائل السلامة المرورية، تضمن ذلك العلامات الأرضية والدهانات واللوحات الإرشادية، وذلك لرفع مستوى السلامة المرورية لقائدي المركبات.

تضمنت منجزات أمانة المنطقة في هذا الاتجاه، توفير (138) معبرًا للمشاة، ومعالجة محيط (135) من المدارس بتوفير وسائل السلامة المرورية، بالإضافة إلى تجهيز (351) تقاطعًا بوسائل السلامة المرورية، ويأتي ذلك تحقيقًا لمعايير السلامة المرورية وأنسنة المدن، ورفعًا لمستوى جودة الحياة.