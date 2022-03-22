شكرا لقرائتكم خبر عن 362 عملية جراحية بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت صحة جدة، أن مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة أجرى (362) عملية جراحية متنوعة، وذلك خلال شهر فبراير 2022م.

ومن جانب آخر, تمكن -بفضل الله- فريق طبي بالمستشفى من إجراء عملية جراحية لمريض يعاني من إمساك مزمن، وقد زاد إلى حد انتفاخ البطن وقيء، حيث تبين أنه منذ الصغر مصاب بمرض التليف الكيسي الصبغي المتنحي، وقد تم تشخيصه وعمل الفحوصات اللازمة، وأتضح أن لديه انغلاق معوي حاد بسبب انغلاق معوي قولوني، مما يستوجب تدخل جراحي عاجل، وعلى الفور أُدخل المريض إلى غرفة العمليات وعمل استكشاف للبطن، وكان هناك استدارة معوية، وانغلاق معوي قولوني، مما يسمى بمتلازمة (waughs syndrome ).

وقرر الفريق الطبي حينها استئصال القولون مع جزء من الأمعاء وعمل فتحة معوية فغرية خارجية، وأُجريت له بعد ذلك عملية توصيل الأمعاء مع المستقيم لإخراج طبيعي بدل الفغر المعوي، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.