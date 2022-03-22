شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 مستوعات للسكراب مخالفة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ثلاثة مستودعات للسكراب مخالفة, وذلك في حملة تفتيشية نفذها مراقبو بلدية محافظة الجموم في نطاقها الإشرافي وضمن جولاتهم الرقابيّة وبمشاركة لجنة تنظيم الحديد المستعمل والجهات الأمنية ذات العلاقة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى رصد المواقع المخالفة والمتواجدة داخل الأحياء السكنية، وتمت مداهمتها وضبط بداخلها عدد من المخالفات المتمثلة في انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة وغياب النظافة العامة، علاوةً على العمل بدون تراخيصٍ نظامية، وجرى على الفور إغلاقها وإشعار ملاكها بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المُتَّبعة واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكّدت الأمانة بتشديد الرقابيّة على جميع المستودعات الواقعة في نطاق البلديات الإشرافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وذلك حرصاً على تحقيق أفضل مستوى من الاصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة السكان، لافتةً إلى أن قنواتها الرسمية في جاهزية تامة لاستقبال أي ملاحظات أو مخالفات بلدية ليتم التعامل معها وفق النظام.

ومن جانب آخر, واصلت بلدية الجموم أعمال صيانة الطرق الرئيسية وضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري بالمنطقة, حيث شرعت آليات ومعدات إدارة المشاريع بالبلدية في سفلته الطرق الرئيسية بحي النقابة والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعوق إيصال الخدمات بالمخطط، وبهدف الرفع من جودة وكفاءة الطرق لأهالي المنطقة، وفقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وقد وضعت البلدية جدولاً زمنياً للعمل تباعًا في الأحياء والمخططات الأخرى بالمحافظة.