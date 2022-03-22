اخبار الخليج – بمبادرة من ناصر بن حمد.. توزيع هدايا على الأمهات بمناسبة يوم الأم

محمد بن مسعود - الدمام - بمبادرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب قامت وزارة شؤون الشباب والرياضة بتوزيع هدايا على الامهات من مرتادي مجمع الافنيوز وذلك بمناسبة احتفالات يوم الأم.

وحملت الهدايا التي تم توزيعها عبر منصة وزارة شؤون الشباب والرياضة في المجمع، عبارات الثناء والتقدير للجهود التي تبذلها الأمهات في صناعة الاجيال وبناء المجتمع وكتابة المستقبل ودورها الرائد في بناء الاسرة والمساهمة الفعالة تحقيق التطور لكافة القطاعات في المملكة.

وقال سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة « نثمن عاليا مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تقديم هدايا للأمهات في يوم الام الامر الذي يؤكد تقدير سموه واعتزازه بما تقوم به الام البحرينية من جهود مقدرة وجبارة في سبيل تخريج أجيال متعاقبة قادرة عل الذل والعطاء في سبيل رفعة البحرين بالإضافة الى دورها المحوري ومشاركتها الكبيرة في تحقيق التطور والنماء لمختلف القطاعات في المملكة».

وتقدم سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بالتهنئة الى الأمهات في هذا اليوم وقال» يشكل يوم الام مناسبة يتم من خلالها تسليط الضوء على الأم ودورها في تنشئة الأجيال وبناء الأسرة المثالية التي تشكل نواة المجتمع الصالح بالإضافة الى استذكار وتقدير جهود وتضحيات الام في مختلف المواقع».

ولاقت مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الاستحسان والثناء من قبل الأمهات، وقدمن شكرهن الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على هذه المبادرة الطيبة واللافتة والتي بعثت في قلوبهم الفرح والسرور، مؤكدين أن يوم الام فرصة مثالية لتسليط الضوء على الأم والتأكيد على دورها الكبير في المجتمع.