محمد بن مسعود - الدمام - خلاف سعودي إماراتي في الساحل الغربي وهذا ماحدث قبل قليل في الخوخة واثار غضب المملكة

أقدمت قوات عسكرية موالية للامارات في الساحل الغربي على مداهمة دورة تدريبية للأطباء والعاملين الصحيين في مديرية الخوخة الساحلية جنوبي محافظة الحديدة، كما اعتدت على مسؤول محلي كان حاضراً خلال الدورة التي ينظمها مكتب الصحة في المديرية بتمويل من السعودية.

وأفادت مصادر بأن دورة متعلقة بمعالجات سوء التغذية تعرضت للمداهمة من قِبل أطقم عسكرية اعتدى أفرادها على مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة “علي الأهدل”، وقاموا بسحبه إلى الطقم العسكري بتحريض من امرأة يُعتقد أنها قريبة من قائد لواء عسكري في المنطقة كانت متواجدة أثناء الاعتداء.

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وذكرت المصادر أن المرأة احتجت على عدم وجود اسمها في كشوفات الدورة التي تنفذها مؤسسة الأمين للمساندة الإنسانية والممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فيما تحدث ناشطون أن السبب الرئيس لمداهمة الدورة التدريبية يتمثل في حالة الاحتقان لدى القوات العسكرية المدعومة من الإمارات بفعل الأنشطة السعودية في المديرية.

وتسبب الاعتداء في إيقاف الدورة التدريبية التي تضم 30 طبيباً وعاملاً صحياً، كما انتهت المداهمة بعد تمزيق أدبيات الدورة التدريبية وتدمير الطاولات والبوفيه الذي كان معداً للمشاركين.