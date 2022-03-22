محمد بن مسعود - الدمام - خلاف سعودي إماراتي في الساحل الغربي وهذا ماحدث قبل قليل في الخوخة واثار غضب المملكة
أقدمت قوات عسكرية موالية للامارات في الساحل الغربي على مداهمة دورة تدريبية للأطباء والعاملين الصحيين في مديرية الخوخة الساحلية جنوبي محافظة الحديدة، كما اعتدت على مسؤول محلي كان حاضراً خلال الدورة التي ينظمها مكتب الصحة في المديرية بتمويل من السعودية.
وأفادت مصادر بأن دورة متعلقة بمعالجات سوء التغذية تعرضت للمداهمة من قِبل أطقم عسكرية اعتدى أفرادها على مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة “علي الأهدل”، وقاموا بسحبه إلى الطقم العسكري بتحريض من امرأة يُعتقد أنها قريبة من قائد لواء عسكري في المنطقة كانت متواجدة أثناء الاعتداء.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وذكرت المصادر أن المرأة احتجت على عدم وجود اسمها في كشوفات الدورة التي تنفذها مؤسسة الأمين للمساندة الإنسانية والممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فيما تحدث ناشطون أن السبب الرئيس لمداهمة الدورة التدريبية يتمثل في حالة الاحتقان لدى القوات العسكرية المدعومة من الإمارات بفعل الأنشطة السعودية في المديرية.
وتسبب الاعتداء في إيقاف الدورة التدريبية التي تضم 30 طبيباً وعاملاً صحياً، كما انتهت المداهمة بعد تمزيق أدبيات الدورة التدريبية وتدمير الطاولات والبوفيه الذي كان معداً للمشاركين.
كانت هذه تفاصيل خبر خلاف سعودي إماراتي في الساحل الغربي وهذا ماحدث قبل قليل في الخوخة واثار غضب المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.