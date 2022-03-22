محمد بن مسعود - الدمام - مصادر في صنعاء تكشف عن عمليات عسكرية جديدة ضد المملكة العربية السعودية

كشف مصدر مطلع في صنعاء عن عزم الحوثيين مواصلة استهداف المملكة العربية السعودية بعمليات عسكرية متواصلة على خلفية استمرار ما أسموه الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية إلى غاطس ميناء الحديدة. وقال المصدر، إن الحوثيين يجهزون لعمليات جديدة اكبر من سابقاتها قد تستهدف منشآت اقتصادية وعسكرية واسعة ومهمة في الرياض ومناطق أخرى في المملكة. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأكد المصدر، أن قيادات عسكرية حوثية توعدت بالرد القاسي والمؤلم على الحصار الذي تفرضه دول التحالف على اليمن ومنعها دخول المشتقات النفطية. وأوضح المصدر نقلا عن القيادات العسكرية الحوثية أن ما اسموه عملية كسر الحصار الأولى والثانية ستليها عمليات ثالثة ورابعة وخامسة حتى تستجيب المملكة لمطالب فك الحصار والسماح بدخول السفن المحتجزة التي تحمل المشتقات النفطية حسب تعبيره. وكانت العملية العسكرية التي نفذها الحوثيون بعدد من الصواريخ البالستية والطيران المسير قد تسببت بخسائر وفق وزارة الطاقة السعودية التي اعترفت بانخفاض إنتاج مصفاة ساينوبك للتكرير بعد عملية كسر الحصار الثانية للحوثيين.

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