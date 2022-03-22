محمد بن مسعود - الدمام - ناشطون عرب يسخرون من منظومة باتريوت الأمريكية لهذه الأسباب

سخر ناشطون عرب من المنظومة الأمريكية التي زودت بها النظام السعودي قبل شهر من عملية كسر الحصار الأولى والثانية التي اطلقها الحوثيون خلال الإسبوع الجاري.

جاء ذلك تعليقا على نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، خبرا كشفت فيه أن واشنطن أرسلت عددا كبيرًا من بطاريات أنظمة الدفاع الجوية “باتريوت” إلى السعودية لصد هجمات جماعة الحوثي اليمنية.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفيعين، أن إرسال البطاريات جرى الشهر الماضي.

وقال الناشطون إن المنظومة الأمريكية باتريوت فشلت فشلاذريعا وتشوهت سمعتها أمام صواريخ ومسيرات الحوثيين البدائية حد وصفهم.

وأضافوا، تكلف الطائرات المسيرة الحوثيين جزءا يسيرا – واستخدام نظام باهظ الثمن مثل باتريوت أو حتى الأنظمة المنافسة الأرخص مثل إس-400) ضد الطائرات المسيرة التي تصل الرياض بشكل يومي هو عرض اقتصادي خاسر (على الرغم من أن السعوديين أظهروا حتى الآن القدرة على استيعاب تكاليف نشر منظومة باتريوت).

وأكدوا أن القوات الجوية السعودية حتى لو لجأت الى صواريخ جو-جو متقدمة ومتوسطة المدى ، أو صواريخ أمرام ((AMRAAM، للتعامل مع الطائرات المسيرة أثناء طيرانها، فإن ذلك سيكلفها الكثير فيما اذا استطاعت الطائرات المسيرة الوصول.

وأوضحوا أن استمرار وصول الصواريخ والطيران المسير الحوثي الى العمق السعودي سيتسبب بإنهيار كبير في قيمة المنظومة الأمريكية باتريوت على المستوى العالمي وستصبح لا جدوى لها.

وأمس الاحد أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، استهداف منشآت حيوية تابعة لشركة أرامكو السعودية، بدفعات من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة ردا على ما اسموه احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة مما تسبب بأزمة وقود خانقة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين .