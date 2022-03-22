الدفاع المدني ينفذ خطة إخلاء في حالة الطوارئ ‏بمركز التأهيل الشامل بتيماء

محمد بن مسعود - الدمام - 08-19-1443 11:38

صدى تبوك – محمد بخيت – تصوير : نايف العنزي

نفذت إدارة الدفاع المدني ‏بمحافظة تيماء صباح اليوم ‏ الاثنين الموافق 1443/8/18هـ بالتنسيق مع ‏مركز التأهيل الشامل بمحافظة تيماء خطة الإخلاء في حالة الطوارئ في مهاجع مركز التأهيل الشامل بتيماء بحضور و مشاركة الجهات الأمنية والهلال الأحمر وشركة الكهرباء و تم تطبيق كافة الإجراءات المتبعة أثناء حدوث عمليات الإخلاء وهي اطلاق جرس الإنذار وفصل التيار الكهربائي وإبلاغ عمليات الدفاع المدني على الرقم ( 998 ) وإخلاء النزلاء والموظفين والمراجعين إلى نقطة التجمع الآمنة وإخلاء المصابين الى نقطة الفرز الطبي .

وبعد ذلك ألقى المقدم صياح بن حمد المرتعد مدير شعبه العمليات بالدفاع المدني بالمحافظة شرح عن كيفية التعامل مع مثل هذه الخطط مستقبلاً والتعريف بطرق النجاة بالمبنى وأفضل الطرق التي يمكن معرفتها للمحافظة على نزلاء المركز والوصول إلي منطقة الأمان.

وأوضح مدير مركز التأهيل الشامل محمد بن مطر العنزي ان خطة الإخلاء أتت بتوجيهات ومتابعه من قبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أ. منيف بن هابس الحربي وحرصه على تطبيق الخطة في جميع فروع الوزارة بمنطقة تبوك حيث تم تطبيق الخطة بمركز التأهيل الشامل بنجاح والتي تهدف الى نشر ثقافة السلامة والأمن بين الموظفين وعمال المركز واكتساب خبرة ومهارات تنفيذ الخطة بالشكل الصحيح وتفعيل العمل الجماعي ومعرفة دور كل موظف في حال حدوث حريق لا سمح الله شاكراً جهود جميع الجهات المشاركة وسائلاً الله ان لا يرى الجميع أي مكروه .



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