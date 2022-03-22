محمد بن مسعود - الدمام - 08-19-1443 11:20 صدى تبوك – محمد بخيت نفذت وحدة الخدمات الشاملة بمحافظة الوجه دورة بعنوان “نموذج العمل التجاري” بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ،وقد تضمنت الدورة نموذج العمل التجاري وتطبيقاته حول إدارة المشاريع التجارية وتأتي هذه الدورة لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية . ‏واقامت في يوم أخرى ندوة تثقيفية تحت عنوان “رواد التطوع ” للمجتمع المحلي بالتعاون مع جمعية تكاتف والشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية ،وقد تضمنت تعزيز جوانب التطوع وفق رؤية ٢٠٣٠ ومفهومه وكيفيته وفوائده.

كانت هذه تفاصيل خبر وحدة الخدمات الشاملة بالوجه تعقد دورة ‏وندوه لأهالي المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.