سماء غائمة جزئيا على 3 مناطق واحتمالية أمطار على الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ( الطائف )، في حين تكون سماء غائمة جزئيًا على شرق ووسط وشمال المملكة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على شمال المملكة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدن في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.