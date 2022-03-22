5 أيام بلا “مطرية” معتبرة.. “المسند”: استقرار جوي وهنا غبار ورياح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً عدا نشاطٍ في الرياح السطحية الغربية يؤثر في أجزاءٍ من: تبوك والمدينة وحائل؛ قد يثير بعض الغبار.

وأوضح “المسند”؛ عبر حسابه على “تويتر”: “حتى خمسة أيام قادمة لا تلوح في الأفق أيّ حالة مطرية معتبرة”.

وتابع بالدعاء: “اللهم أغثنا اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضارٍ، عاجلاً غير آجلٍ، اللهم اسقِ عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأَحي بلدك”.