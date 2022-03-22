محمد بن مسعود - الدمام - صحيفة روسية تكشف مفاجأة عن أعداد القتلى الروس في أوكرانيا.. وتحذف ما نشرته بسرعة “شاهد التفاصيل” قبل الحذف

أعلنت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية، الموالية للكرملين، أن قرابة 10 آلاف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا وجرح 16 ألف آخرين، قبل أن تزيل بسرعة حصيلة القتلى من موقعها على الإنترنت.

ونشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، تفصيليًا حصيلة هؤلاء القتلى والجرحى بالأرقام الدقيقة، حيث تشير الأرقام إلى أن 9861 جنديًا قتلوا، وأصيب 16153آخرين.

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ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه الأقمار الصناعية أن قوات بوتين تحفر في أنحاء كييف وتزرع ألغامًا، كوضع دفاعي، في إشارة إلى توقف تقدمهم، بحسب ما أكدت الصحيفة البريطانية.

وكانت أوكرانيا قد قدرت عدد القتلى الروس بـ 15 ألف، فيما قدرتهم الولايات المتحدة بـ 7 آلاف فقط.

وقالت “الديلي ميل”: على الرغم من أن هذه الأرقام تقدم نظرة ثاقبة على النجاحات العسكرية لأوكرانيا إلا أنه كانت هناك مؤشرات الليلة الماضية على أن الحرب كانت تغير مسار روسيا.

ونوهت الصحيفة إلى ما ذكره تقرير استخباراتي بريطاني، بأن قوات موسكو تحقق اختراقات مهمة، واستخدام الطائرات بدون طيار بشكل أكثر فعالية لضرب أهداف أوكرانية على الأرض.

كما دمرت القوات الروسية عددًا من الطائرات بدون طيار تركية الصنع والتي أثبتت فعاليتها العالية ضد قواتها ومعداتها، كما يشير التقرير الاستخباراتي البريطاني إلى أن أنظمة الدفاع أرض جو الأوكرانية ربما تكون قد دمرت أيضًا.

