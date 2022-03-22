تعليم ينبع يحتفي باليوم العالمي لمتلازمة “داون” تحت شعار “المشاركة والدمج الفعال بالمجتمع “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

احتفت إدارة التعليم بمحافظة ينبع أمس بمشاركة طلاب برامج التربية الخاصة بالمحافظة والقطاعات التعليمية، باليوم العالمي لمتلازمة داون تحت شعار “المشاركة والدمج الفعال بالمجتمع ” الذي يصادف الـ 21 من شهر مارس من كل عام.

وأوضح رئيس قسم التربية الخاصة فرحة عبدالله الغامدي أن الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون لهذا العام 2022 تضمن إقامة عدد من البرامج واللقاءات التثقيفية وتوزيع المنشورات التعريفية والتوعوية للطلبة وأولياء أمورهم، وتجارب الأسر، وعرض فيلم تعريفي لمتلازمة داون وأعراضه وأسبابه، و إقامة معرض بعنوان “بصمة ” يكشف فيه طلاب الفئة عن مواهبهم.

وذكر الغامدي أن الاحتفال يهدف إلى تعزيز ودمج ذوي متلازمة داون في المجتمع، والتواصل معهم بشكل فعال، حيث يمتلكون الموهبة والقدرات والإمكانيات المتفاوتة والتي تمكنهم من التعامل مع أقرانهم والمجتمع، و رفع درجة الوعي المجتمعي بذوي متلازمة داون، والتعريف بهم، وبسماتهم وخصائصهم وقدراتهم واحتياجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم, والمساعدة في توفير بيئة داعمة ومحفزة لهم، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بهذه الفئة, وأهمية التعاون المشترك بين المدرسة والأسرة في هذا الخصوص, مشيداً بجهود معلمي ومعلمات التربية الخاصة في التعامل مع هذه الفئة.