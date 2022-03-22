اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل ويكون دافئ خلال النهار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى معتدلًا ويكون دافئ خلال النهار.

الرياح :متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى شرقية بوجه عام عند المساء وتصل سرعتها من 13 إلى 18 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين الى اربع أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85%، والصغرى 20%.