محمد بن مسعود - الدمام - وصفة فعالة لعمل عصير الليمون بالنعناع لعلاج حصوات الكلى و المرارة
عصير الليمون من أهم أنواع العصائر التي تحرص الأم دائما على تقدي ، مها لأنه عصير طبيعي و فريش لأسرتها و خاصة الأطفال كنوع من أنواع التحلية و التسالى ، و لكن اليوم أصبح تقديم العصير من أجل أسباب أخرى علاجة لأمراض قد تكون صعبة العلاج بالأدوية.
و اليوم نقدم لكم وصفة فعالة و طبيعية لتجهيز عصير يعالج حصوة الكلى و المرارة ، و هو عصير الليمون بالنعناع و السكر البنى و الذي يعالج العديد أيضا من الأمراض خاصة أمراض الأسنان ، حيث أن عصير الليمون يعمل كمسكن جيد لألم الأسنان كما ان عصير الليمون هو أفضل مطهر للفم بل يكاد أن نعتبره غسول للفم لكونه يقتل الميكروبات و الجراثيم آ ، و لكن يجب الانتباه لعدم ترك الليمون فترة طويلة قبل تناوله حيث أنه يصبح بعدها ضار جدا بمينا الأسنان .
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أما عن قدرة عصير الليمون على علاج حصوات الكلى فهو يعتبر الأفضل ، كما أنه باضافة بضع قطرات من زيت الزيتون الى عصير الليمون يصبح فعالا جدا لعلاج حصوة المرارة ، اضافة الى أنه يحارب التجاعيد و الشيخوخة و يحمى الجلد أيضا .
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