محمد بن مسعود - الدمام - فوائد جمة للمكسرات على صحة الدماغ تكشفها دراسة حديثة

كشفت دراسة حديثة أن تناول المكسرات ولاسيما الفول السوداني يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ لفترة أطول، وأضافت الدراسة الصادرة عن جامعة “جنوب أستراليا” أن تناول المكسرات يمكن أن يحافظ على الصحة العقلية في سن الشيخوخة، وفق ما ذكره موقع “فوكس” الألماني.

واعتمدت النتائج على دراسة شملت حوالي 4822 من البالغين الصينيين يتجاوز عمرهم 55 عاماً، حيث وجد الباحثون أن تناول نحو 10 غرامات من المكسرات يومياً مرتبط بتحسين وظيفة الخلايا العصبية.

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وقال الدكتور مينغ لي المشرف على الدراسة أنها الأولى من نوعها التي تجد صلة بين الإدراك واستهلاك المكسرات لدى كبار السن، وأضاف “من خلال تناول أكثر من 10 غرامات (أو ملعقتين صغيرتين) من المكسرات يومياً يمكن لكبار السن تحسين وظائفهم الإدراكية بنسبة تصل إلى 60 بالمائة بالمقارنة من الأشخاص الذين لا يتناولون المكسرات”.

الفول السوداني

وأشارت الدراسة أنه عند فحص بيانات المشاركين في الدراسة، تبين أن 17 في المائة منهم تناولوا المكسرات بانتظام، إلا أن أغلب هذه المكسرات كان هو الفول السوداني. وأضافت الدراسة أن للفول السوداني تأثير إيجابي واضح على الدماغ ويمكن أن يقلل من التدهور المعرفي.

وقال المشرف على الدراسة الدكتور مينغ لي “من المعروف أن المكسرات غنية بالدهون الصحية والبروتينات والألياف”، مضيفا: “ولها خصائص عذائية تخفض الكوليسترول وتحسن الصحة الإدراكية”.

فوائد جمة للمكسرات

وفي نفس السياق، كانت عدة دراسات سابقة قد توصلت إلى فوائد جمة عند تناول المكسرات. ومن بين أبرز هذه الفوائد: الوقاية من مخاطر السكتة القلبية، سرطان البروستات، سرطان المعدة، تقليل نسبة الكولسترول في الدم، زيادة مقاومة الجسم للالتهابات والأمراض المختلفة، وفق ما نشره الموقع الألماني “تسينتروم دير غيزوندهايت”.

أطعمة للحفاظ على الصحة العقلية

ويمكن الحفاظ على الصحة العقلية والحماية من التدهور المعرفي عبر تناول مجموعة من الأطعمة المتنوعة. وتشير المجلة العلمية المتخصصة “أميركان أكاديمي أوف نيرولوجي” أن تناول الأطعمة الغنية بالفلافونيد تحافظ على الصحة العقلية. وأبرز الأطعمة الغنية بالفلافونيد هي بعض الفواكه والخضر على غرار الفلفل، البرتقال، الفرولة والتوت.

وقال والتر ويليت أستاذ علم الأوبئة بجامعة هارفارد الشهيرة “لدى مركبات الفلافونيد القدرة على منع مهارات التفكير لديك من التدهور مع تقدمك في العمر”، حسب ما نشره الموقع المتخصص في الشؤون الصحية “ميديكل نيوز توداي”.