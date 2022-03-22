شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع أسبوع البيئة.. إطلاق حملة تشجير "بيئتنا مسؤوليتنا" بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك أمس حملته البيئية للتشجير في مدينة تبوك بعنوان "بيئتنا مسؤوليتنا" بالتزامن مع فعاليات أسبوع البيئة وذلك بمنتزه الحديقة المركزية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والغير ربحية بالمنطقة.

ويسعى الفرع من خلال هذه الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع والقطاعات المختلفة ونشر المعرفة بأهم القضايا البيئية بالمملكة وتحفيز الالتزام البيئي ورفع حس المسؤولية، إضافة لتصحيح السلوكيات الخاطئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة بإسهام جميع الجهات لحماية البيئة بمختلف نطاقاتها مثل الغطاء النباتي والحياة الفطرية والبيئة البحرية وإدارة النفايات.

ومما يجدر ذكره أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك سيقيم خلال هذا الأسبوع العديد من الفعاليات والمعارض المصاحبة وورش العمل للتوعية المجتمعية وتشجير المتنزهات وزراعة الشتلات في مقارّ الإدارات الحكومية، إلى جانب نثر البذور في الأماكن المفتوحة، بمشاركة المكاتب التابعة للفرع في محافظات ومراكز المنطقة.